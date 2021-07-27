Звезда "Дома-2" впервые показала сына: Заигрывает с прохожими

Прошлой осенью бывшая участница шоу "Дом-2" Александра Гозиас стала мамой во второй раз. На свет появился ее сын, Михаил.

Тогда девушка опубликовала серию снимков на руках с новорожденным. Она рассказывала, что чувствует себя прекрасно и абсолютно счастлива. Также она отмечала, что выбрала правильное место для родов. Там было настолько хорошо, что уезжать совершенно не хотелось. Подписчики активно поздравляли кумира и мечтали поскорее увидеть ребенка.

У Александры Гозиас есть еще одна наследница, старшая дочь София. Девочка родилась после бурного романа участницы "Дома-2" с "коллегой" по программе, Ильей Коротковым. Однако сказка так и не стала былью. Сын дивы родился от нового возлюбленного. Девушка сильно переживала, что дочь не поладит с избранником, но, видимо, все закончилось хорошо. Для молодого человека Михаил – первый ребенок.

Пользователи полагали, что Александра быстро покажет всем малыша, но пришлось подождать около девяти месяцев. Сегодня она, наконец, опубликовала первую фотосессию малыша. Она рассказала, что этот пост является одним из самых долгожданных и для нее самой.

По словам Александры Гозиас, сын уже научился говорит некоторые слова, сидеть, ползать и заигрывать с прохожими. Пользователи оценили трогательные снимки звезды шоу "Дом-2" с малышом и пожелали семье всего самого хорошего.

