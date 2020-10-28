Звезда "Дома-2" Гозиас стала мамой: И я счастлива

Бывшая участница шоу "Дом-2" Александра Гозиас в личном блоге сообщила радостную весть: она стала мамой во второй раз. Малыш появился на свет накануне в одной из столичных клиник.



Девушка опубликовала снимок с малышом на руках. Как отметила блогер, она хорошо себя чувствует. Для родов звезда выбрала один из московских перинатальных центров, причем ей настолько понравился уход и сопровождение врачей, что теперь даже не хочется уходить.

"Мы стали родителями. Я уже второй раз )) И я счастлива (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Александра Гозиас. Поклонники поспешили поздравить экс-участницу "Дома-2" с рождением наследника.

"Мои поздравления! растите здоровенькими, спокойных ночей вам и молочных рек", "Поздравляю с сынулей", "Поздравляю, пусть малыш будет здоров! И пусть ваша семья с каждым днем крепчает, так как родился богатырь! Ваш защитник!", "Поздравляю! Пусть малыш растет здоровенький и счастливый на радость маме и папе", – написали в комментариях.

Напомним, у Александры Гозиас есть дочь София от отношений с участником шоу "Дом-2" Ильей Кротковым. Девушка очень переживала, что наследница не поладит с новым избранником. Имя возлюбленного блогер держит в секрете, однако известно, что мужчина не был ранее женат и у него нет детей.

Впрочем, супругу удалось подружиться с дочкой Александры. Гозиас призналась: избранник с удовольствием играет с девочкой, а также следит за выполнением домашнего задания.