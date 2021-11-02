"Ничего не говорите": Тарасов подверг новорожденного сына и жену смертельной опасности

В пятницу Анастасия Костенко родила сына. Абсолютно счастливый Дмитрий Тарасов раскрыл все детали произошедшего для своих поклонников.

Мальчик стал четвертым наследником футболиста. С самого утра звездный отец готовился к встрече с супругой и новорожденным. Он отметил, что поклонники попросили его держать их в курсе ситуации, а потому он будет освещать каждый шаг в "историях". Дмитрий надел роскошный костюм, взял дочь и они вместе отправились в роддом.

Однако уже на этом этапе поклонников насторожила ситуация. Они отметили, что в машине у Дмитрия Тарасова нет детских кресел, а его дочь просто едет сзади. "Ничего не говорите", – заранее предупредил футболист. Он отметил, что о безопасности они подумали, но кресла все еще не приехали им из интернет-магазина.

Оправдание футболиста никак не успокоило подписчиков, ведь передвижение по городу в таких условиях является крайне опасным. Позднее спортсмен показал, как жена с сыном садятся в салон. Их любящий отец отправил на переднее сиденье, которое считается самым незащищенным. Ребенок передвигался на руках у матери, пристегиваться она не стала.

Публика ахнула. Подписчики тут же отметили, что Дмитрий Тарасов якобы подвергает жену и ребенка смертельной опасности. Известно, что в 2019 году спортсмен уже был оштрафован за нарушение ПДД. Тогда он решил проехать по автобусной полосе, чтобы сократить время в пути.

