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Шоу-бизнес
"Использует детей": Разведенку Джоли поймали за гнусным занятием

"Использует детей": Разведенку Джоли поймали за гнусным занятием

Американская звезда Анджелина Джоли нарвалась на колкости за вопиющее поведение.
прочитано 127 раз

В последнее время Анджелина Джоли активно набирает популярность. Таблоиды пестрят заголовками о новом кинопроекте "Вечные", где знаменитость исполнила главную роль. Американская дива воспользовалась шансом блеснуть перед публикой, засветившись на презентации фильма вместе с детьми.

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 Брэд Питт

Брэд Питт актер

С одной стороны, ничего особенного в частой демонстрации членов семьи нет. Однако в условиях ожесточенных судов с Брэдом Питтом за право опеки, ее поступки выглядят не совсем добросовестными. Некоторым показалось, что брюнетка совершает гнусные выпады в адрес экс-супруга с помощью манипуляций.

Близкий товарищ Брэда Питта поведал журналистам о хитрой тактике Анджелины Джоли. По его словам, звезда эксплуатирует своих подопечных из корыстных побуждений. "Анджелина использует детей. Трудно понять, как эта манера выставления напоказ охватывает их лучшие интересы. Брэд никогда не выводит детей на всеобщее обозрение и редко о них говорит", — сообщил инсайдер.

При этом в защиту актрисы также появились острые высказывания. В окружении артистки отметили, что Анджелина Джоли воспитывает своенравных детей, которые не будут делать то, что противоречит их желаниям. Так что звезду рано подвергать гневным осуждениям. Не исключено, что воспитанники только рады проявлять теплые чувства к матери на публике.

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Фото: Steve Vas via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 00:02 Источник: New York Post ✓ Надежный источник
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