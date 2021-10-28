Цель достигнута: Джоли празднует жалкое поражение Питта в суде

В 2016 году знаменитая голливудская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт официально заявили о разводе. С тех пор они никак не могут поделить детей. Ранее судья Джон Одеркирк сделал постановление в пользу актера, но оно было оспорено. Эксперты доказали, что судья мог быть предвзятым в своих решениях, поэтому его отстранили от дела, а все решения по поводу опеки отменили.
Поскольку Одеркирк хотел поровну разделить заботу матери и отца о детях, в итоге Брэд Питт остался ни с чем. В сентябре актер подал петицию, рассчитывая оправдать судью и вновь приобщить его к делу. Однако ничего не получилось — артист потерпел жалкое поражение. Для Анджелины Джоли это стало настоящим праздником, она сообщила о своем ликовании через адвоката.
Представитель актрисы Роберт Олсон, заявил, что она приветствует решение суда. Анджелина Джоли намерена добиваться полной опеки над детьми, чтобы окончательно одержать победу над Брэдом Питтом. Адвокат сообщил, что актриса "сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей не будет определяться неэтичным поведением".
Напомним, на днях Анджелина Джоли впервые ответила на вопрос журналиста о новом романе. Ее отношения с певцом The Weeknd заинтриговали народ.
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