"Попал на полмиллиона": муж обгоревшей Хлебниковой серьезно подставил Пригожина

Иосиф Пригожин желает Марине Хлебниковой скорейшего выздоровления, ведь ей пришлось очень тяжело.

Супруг певицы Валерии давно знаком с Мариной Хлебниковой и ее мужем Михаилом Майданичем. И если к самой артистке Иосиф Пригожин не имеет никаких претензий, то с ее мужем у продюсера есть давние счеты.

Дело в том, что много лет назад Пригожин серьезно пострадал в финансовом плане в результате сотрудничества с Майданичем.

"Попал на полмиллиона долларов," – признался продюсер в беседе с Life.

Тогда же по вине Майданича пострадали еще несколько серьезных структур, которые тоже вложили деньги в торговый дом "Фабрика развлечений". Позже оказалось, что муж Хлебниковой исчез со всеми деньгами, и его не могут найти до сих пор. Что касается Пригожина, то он просто вычеркнул серьезно подставившего его бизнесмена из своей жизни и решил не тратить на него свое время и нервы.

Дела с мужем Марины Хлебниковой никак не отразились на отношении продюсера к самой артистке. Сейчас Пригожин очень сочувствует певице, ставшей жертвой пожара, и желает ей как можно быстрее поправиться. Напомним, что накануне вечером в квартире знаменитости произошло возгорание, в результате которого женщина сильно обгорела и надышалась дымом, после чего попала в больницу и была подключена к ИВЛ.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, почему Марине Хлебниковой не удалось достичь значимых высот в шоу-бизнесе.