"Беда": Сокрушенная в огне Хлебникова не успела выполнить обещание

Исполнительница шлягера "Чашка кофию" стала жертвой пожара в собственной квартире. Звезда оказалась в огне, а спасатели достали ее полумертвое обугленное тело, требующее срочной медицинской помощи. Сейчас Марина Хлебникова в коме, в реанимации. Вся страна молится, чтобы она выжила — ситуация тяжелая.
Экс-участница группы "Мираж" Наталья Гулькина сразу бросилась к телефону, как только узнала о страшном происшествии. Звезда спешно отправила коллеге сообщение, но той не оказалось на связи. "Видимо, в действительности случилась беда", — подумала ошарашенная артистка.
А ведь еще совсем недавно Марина Хлебникова была в добром здравии и радостно отмечала свой день рождения. В начале месяца ей исполнилось 56 лет. Наталья Гулькина звонила ей с поздравлениями, подруги договорились увидеться. Однако свое обещание о встрече Марина Хлебникова выполнить не успела — пожар разделил ее жизнь на "до" и "после".
Вокалистка Наталья Гулькина рассказала, что еще пару недель назад пострадавшая в пожаре звезда пребывала в наслаждении и нисколько не горевала. "Все у нее было супер", — уточнила женщина. По мнению певицы, сейчас нет никакой точной информации о состоянии Марины Хлебниковой, а в Сети пишут грязные сплетни.