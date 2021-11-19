Отказал двигатель: беременная телеведущая МУЗ-ТВ оказалась на грани смерти

Счастливая чета Чекалиных возвращалась в Москву после отдыха в Дубае вместе с детьми. Беременная артистка, муж и дочка Алиса и сын Богдан уже находились внутри воздушного судна, когда все произошло.
“Когда прошли на посадку, взлетели, то спустя время объявили, что самолет разворачивают и мы возвращаемся в Дубаи", — вспоминает Валерия Чекалина.
По неофициальным данным, у самолета отказал двигатель. Экипаж судна не стал объяснять пассажирам, что конкретно произошло, а лишь попросили всех пристегнуть ремни, так как борт "Дубай-Москва" экстренно развернули в воздухе в обратном направлении.
"Волновалась за жизнь детей и родных. Паники не было. Больше всего, наверное, переволновалась ввиду положения. Но слава богу, мы приземлились”, – выдохнула многодетная мама.
Девушка справилась со своими эмоциями и даже успела перекинуться парой шуток с визажистом Гоар, которая тоже находилась в этом самолете. Красотки даже сняли несколько видео во время ожидания выхода из судна.
"Кстати, "Инстаграм" очень сильно полнит. Я больше тебя в три раза со своим животом", — посмеялась Чекалина, обращаясь к стилисту.
Сейчас блогер уже вернулся в Москву. Жизни Чекалиной и ее детей ничего не угрожает. Она продолжает вести свои социальные сети и рассказывать о том, что происходит в ее жизни.