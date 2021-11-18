Рыба в фольге от Леры Кудрявцевой: пошаговый рецепт

Лера Кудрявцева не придерживается каких-то строгих диет, но точно знает толк во вкусной и здоровой пище.

Знаменитая блондинка даже в свои 50 лет может похвастаться точеной фигурой. Большую роль здесь играет наследственность, но не менее важны и блюда, которые женщина себе позволяет. Сегодня речь пойдет о запеченной рыбе, которую Лера Кудрявцева иногда ест на ужин.

Ингредиенты

Любая целая рыба, например, судак, форель или сибас, один лимон, несколько веточек петрушки, укропа и базилика, пара ложек растительного масла, соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Для начала чистим и потрошим рыбу, затем промываем и промакиваем салфеткой.

2. Тщательно натираем подготовленную тушку солью и перцем, внутрь кладем веточки зелени.

3. Лист фольги смазываем растительным маслом и укладываем сверху рыбу.

4. Лимон нарезаем тонкими кружочками и выкладываем на рыбу. Сверху посыпаем оставшейся зеленью, предварительно мелко порубив ее ножом.

5. Затем плотно заворачиваем рыбу в фольгу так, чтобы получился конверт. Важно, чтобы сок не вытекал во время запекания.

6. Запекаем блюдо в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение примерно 30 минут.

Готовую рыбу подаем прямо в фольге, слегка развернув конверт, или перекладываем на красивое продолговатое блюдо.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лера Кудрявцева призналась в ретуши своих снимков.