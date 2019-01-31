Вскрылись сенсационные данные о молодой невесте Цекало

Журналисты нашли одноклассницу Дарины Эрвин, невесты Александра Цекало. Она рассказала сенсационные данные о любимой женщине продюсера.

Сообщается, что Дарина Эрвин училась в одной школе с Раминой Байжанбаевой, дочерью известного киноактера и заслуженного деятеля Республики Казахстан Жана Байжанбаева. Рамина рассказала, что на самом деле фамилия у Дарины вовсе не Эрвин, а Сапарова. По словам Байжанбаевой, возлюбленная Александра Цекало родилась и выросла в Алма-Ате.

"Она ушла из нашей школы классе в шестом-седьмом, точно не помню. Дальнейшей ее судьбой не интересовалась", – цитирует Байжанбаеву "Экспресс-газета". По ее словам, Дарина младше Александра не на 20 лет, как сообщают СМИ, а на 30. Отметим, что молодая возлюбленная Цекало еще не дала ни одного комментария или интервью об отношениях с продюсером.

О том, что у женатого Александра Цекало новый роман, стало известно случайно, незадолго до Нового года. Продюсера сняли в одном из столичных ресторанов, где он оказывал недвусмысленные знаки внимания эффектной миниатюрной брюнетке. С ними был актер Игорь Жижикин. Позже появились данные, что он и познакомил Цекало с темноволосой красавицей.

Разразился скандал. Чтобы унять шумиху, Александр Цекало расставил все точки над i. Он объявил, что уже некоторое время является холостяком, поэтому имеет право встречаться с кем хочет.

"Я официально разведен и свободен, поэтому слово "любовница" неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", – сказал Александр Цекало пронырливым журналистам и прочим заинтересованным лицам.

Говорят, Дарина Эрвин – актриса. Она снималась в голливудских фильмах, играла на театральных подмостках. Якобы ее отец кореец, мать – русская. По слухам, у девушки есть близкие родственники в Казахстане. Согласно некоторым данным, Дарина давно живет в Лос-Анджелесе.