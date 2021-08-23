Делаем ставки на пол: молодая жена Цекало больше не может скрыть огромный живот

Поклонники поздравляют Александра Цекало со скорым прибавлением в семье.

Молодая избранница артиста, наконец, перестала томить его фанатов неизвестностью и дала им отличный повод для радости. В Сторис своего инстаграм-аккаунта Дарина Эрвин выложила собственное актуальное фото, на котором невооруженным глазом заметен большой живот, который уже невозможно скрыть. Художница не стала давать никаких пояснений, но подписчики и так поняли: Александр Цекало в скором времени вновь станет отцом.

Если фолловеры все-таки не ошиблись, то у известного шоумена родится уже третий ребенок. Что касается его 30-летней избранницы, то для нее это будет первый опыт материнства. Звездные супруги на постоянной основе проживают в США. Известно, что они давно хотели общих детей и не скрывали этого желания от публики. Ранее пара даже стала проходить семейную терапию у психолога, что было воспринято фанатами как очередной шаг на пути к рождению наследников. Теперь надежды супругов, судя по всему, оправдались, и поклонники уже гадают, кто же родится в звездной семье.

Напомним, у Александра Цекало уже есть сын и дочь от предыдущего брака с сестрой Веры Брежневой, однако после переезда в Америку звездный отец довольно редко видит отпрысков.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Цекало не общается с Иваном Ургантом из-за молодой жены.