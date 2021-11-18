"Просто шок": Умерла звезда "Ночного дозора" и "Левиафана"

Известный российский актер Игорь Савочкин ушел из жизни после экстренной госпитализации. Блогер и режиссер Алеся Казанцева сообщила в Facebook, что мужчина скончался 17 ноября. Как уточняет Пятый канал, точная причина смерти кинозвезды пока не известна.
По данным телеграм-канала Mash, у Игоря Савочкина имелись проблемы с печенью. Согласно предоставленной информации, мужчине также ставили диагноз "онкология". Ранее Baza упоминала, что артиста положили в больницу с мучительной болью в спине.
"Игорь. Сердце мое сжимается и не разжимается", — поделилась болью утраты Алеся Казанцева. Она рассказала подписчикам историю о доброте и сотрадании усопшего. При жизни Игорь Савочкин был не только потрясающим профессионалом, но и замечательным человеком.
Пользователи Сети бурно отреагировали на весть о горестном событии. "На ровном месте не стало человека...", "Как жаль, такой светлый", "Просто шок… нет слов", "О господи! Как печально", "Соболезную! Он мне нравился! Настоящий актер с мужским характером!", "Не могу придти в себя! Это какой-то ужас!" — поделились эмоциями люди.
В последние годы жизни Игорь Савочкин активно снимался в кино. Одной из последних картин с его участием стала драма "Приговоренный". Там актер исполнил главную роль.