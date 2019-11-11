Звезду "Ночного дозора" экстренно доставили в больницу

Российского актера Игоря Савочкина экстренно доставили в московскую больницу. Как сообщает телеграм-канал Mash, врачи подозревают у него пневмоторакс. После обследования медики примут решение о госпитализации.
Напомним, Игорь Савочкин приобрел известность благодаря ролям в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "АдмиралЪ". Он также сыграл в таких сериалах, как "Домашний арест" и "Метод".
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