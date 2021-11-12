"Сватают невесту": Пышка из "Дома-2" сунула всем под нос пятую точку

На скандальном проекте "Дом-2" снималось немало колоритных женщин, а некоторые из них до сих пор набирают популярность на российских просторах. Знаменитая пышка Саша Черно активно ведет личный блог в "Инстаграм", вызывая интерес у закучавшего в пандемию народа.
Помимо демонстрации личной жизни и стандарных бытовых сцен экс-участница телестройки любит шалить перед камерой. Хотя звездная брюнетка и пытается отчаянно похудеть, она не стесняется своего тела и показывает фанатам мясистые пропорции. Недавно Саша Черно пустилась перед камерой в пляс под известную песню в народном стиле.
"Расступись, честной народ. Хватит на всех места. Любо-дорого смотреть — сватают невесту", — раздавалось из динамика, пока женщина энергично скакала перед объективном. Звезда шоу "Дом-2" двигалась в леопардовой пижаме, как заведенная.
Кульминацией веселья стал момент, когда Саша Черно выпятила пятую точку поближе к объективу и начала трясти ягодицами. Фактически она сунула всем зрителям под нос огромную задницу.
Напомним, пышка из проекта "Дом-2" перенесла тяжелую операцию ради уменьшения желудка. Вес в 165 килограммов приносил ей массу неудосбств. Врач распорол Саше Черно живот, а также показал в прямом эфире весь хирургический процесс.
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