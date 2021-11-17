Изгнанная из театра Зудина накинулась на переодевшегося в женщину Богомолова: Боже мой!

Недавно стало известно, что новая постановка "На всякого мудреца" в Театре Наций проходит без участия Марины Зудиной. Ранее все издания писали о триумфальном возвращении артистки.



В какой-то момент практически в каждом СМИ появились данные о том, что вдова Олега Табакова, наконец, вернется на сцену. Некоторые хотели посмотреть спектакль именно потому, что там будет она. Другие же просто благодарили Константина Богомолова за возможность снова встретиться с кумиром. Позднее что-то пошло не так.

В последний момент режиссер вычеркнул Марину Зудину из спектакля. О причинах пока не говорится нигде, артисты и руководство крайне неохотно комментируют ситуацию. Известно лишь одно: официально знаменитость заменили на мужчину. Теперь роль исполняет Игорь Миркурбанов.

Однако в какой-то момент, видимо, артист не смог выйти на сцену и его заменил сам Константин Богомолов. Об этом супруг Ксении Собчак сообщил в своем личном блоге, а затем его фото в женской одежде разлетелись по Сети. Публика пришла в восторг и отметила, что образ у звезды получился крайне ярким.

Судя по всему, всеобщего восторга Марина Зудина не разделяет. "Боже мой!" – воскликнула она при упоминании режиссера в женской одежде. Она отметила, что не следит за его ролями, так как ее интересует лишь ее собственная жизнь. По мнению артистки, если человек начинает волноваться за чужое существование, то перестает жить так, как нужно.

