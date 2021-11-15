Огромная потеря веса: исхудавший Слепаков шокировал своим видом

Семен Слепаков вышел в свет и вновь заставил народ говорить о колоссальных изменениях в его внешности.

Поклонники бывшего капитана команды КВН уже давно обсуждают его стремительное похудение, которое случилось после развода мужчины. Теперь же результаты стали еще более впечатляющими. Недавно Семен Слепаков появился на премьере фильма "Вне себя" в кинотеатре "Художественный" и буквально шокировал народ своим видом.

Оказалось, что юмористу уже удалось сбросить 30 килограммов. Для мероприятия мужчина выбрал черные джинсы и джемпер в тон в стиле оверсайз. Даже под просторной одеждой было заметно, что фигура комика сильно изменилась за последнее время. Видеозапись с результатами преображения комика появилась на портале Passion.ru.

Напомним, что впервые о своем похудении артист рассказал несколько месяцев назад – тогда Слепаков уже сбросил 13 килограммов. В то же время он сообщил поклонникам, что развелся после восьми лет брака. Многие стали связывать преображение юмориста с появлением в его жизни новой возлюбленной, впрочем, об этом он рассказывать не стал.

После перемен в личной жизни Семен Слепаков перестал употреблять крепкие напитки и даже бросил курить. Это определенно способствовало изменениям во внешности мужчины. К тому же, юморист начал делать робкие шаги в спорте, что стало для него самого настоящим поводом для гордости.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вскрылись данные о новой возлюбленной Семена Слепакова.