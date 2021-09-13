Звезда сериалов подтвердила связь со Слепаковым после слухов о романе

27-летняя Зоя Зиновьева известна благодаря сериалам "Беспринципные" и "Знахарка".

В конце августа юморист, продюсер и сценарист Семен Слепаков подтвердил расставание с супругой Кариной Аванесян. Спустя время знаменитость увидели в ресторане на Остоженке с некой дамой. По слухам, комик отлично проводил время с актрисой российских теленовелл Зоей Зиновьевой. С тех пор Слепакову и Зиновьевой приписывают роман.

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В свежем интервью Зоя Зиновьева подтвердила, что хорошо знает Семена Слепакова. Дескать, их связывает общая тусовка. Между тем актриса отказалась комментировать сплетни об интрижке с продюсером. Слухи о том, что ее знакомство с Семеном произошло на съемках сериала "Две девицы на мели", Зоя опровергла. Актриса отметила, что даже не знала, что Слепаков имел отношение к проекту.

Появление с комиком на публике Зиновьева отрицать не стала. Артистка подчеркнула, что ничего криминального в их совместном времяпрепровождении нет.

"Кстати, если верить прессе, то Семена у меня уже увела Аглая Тарасова", – с юмором отметила Зоя Зиновьева. Кроме того, знаменитость вспомнила, что еще продюсеру приписывают роман со Светланой Ходченковой.

Как оказалось, Аглаю Тарасову Зоя Зиновьева тоже очень хорошо знает. Актрисы познакомились на съемках сериала "Беспринципные".