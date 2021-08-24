Вскрылись данные о возлюбленной похудевшего Слепакова

Поговаривают, что после развода с супругой Кариной Семен Слепаков встретил новую избранницу.

По слухам, 42-летний комик начал выходить в свет с молодой привлекательной артисткой. Пока имя девушки держится в секрете. Официально Семен Слепаков новую пассию еще не представлял, но пару нередко видят вместе.

Недавно юморист поделился откровением о личной жизни. Он не стал подтверждать слухи о новой возлюбленной, но раскрыл подробности общения с экс-супругой. Вопреки домыслам публики артисту удалось сохранить с ней теплые отношения. По словам Семена Слепакова, они дружат и общаются.

Поговаривают, что именно ради новой возлюбленной комик всерьез за себя взялся: занялся спортом и сел на диету. За последние несколько месяцев он скинул 13 лишних килограммов. Теперь одежда из прежнего гардероба на нем теперь буквально висит.

Кроме того, ранее артист признавался, что завязал с вредными привычками. С апреля он не употребляет алкоголь и не курит.

Как писали "Дни.ру", Семену Слепакову приписывали роман с актрисой Светланой Ходченковой. Якобы отношения из профессиональных переросли в любовные на съемках фильма "Домашний арест". Однако артистка отрицала данную информацию.