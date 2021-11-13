Внешний вид исхудавшего Николаева взбудоражил россиян

Артист пришел на шоу Ивана Урганта и поделился кадрами со съемок в своем блоге. Николаев продемонстрировал свой костюм и обновленную физическую форму. Подписчики были взбудоражены видом артиста, многие отметили, что он практически исхудал, а черный цвет ему очень к лицу.
"Похудел, помолодел", "Классные, юморные, стильные, интеллектуальные, талантливые, суперские вы, ребята!", "Все было достойно! Браво!", "Красавчик, вечно молодой! Обожаю!", "Игорь Юрьевич, Вы такой стройняшка такой стильный! Так держать! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.
Однако нашлись и те, кто заметил несовершенства в образе певца. "Еще стройнеть, прическу мужскую сделать (как Агутин, Пресняков), а почему нет-ухаживать легче, да и новый образ", "Игорь Николаевич обрежте эти волосы... Вы очень симпатичный мужчина без них... Ваша энергетика даёт больше", – отметили поклонники.
Ранее психолог дал комментарий про отношения Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой. у супругов разница в возрасте 12 лет, поэтому многие считают, что у них могут быть проблемы. Однако пара прекрасно справляется с разногласиями и уже больше 10 лет счастливо живет в браке.