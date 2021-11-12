Теперь женщина: куда пропал популярный певец нулевых Оскар

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Пятница
12 ноября
Лента новостей
13:49
ПФР принял решение об автоматической выплате для пенсионеров
13:48
Россиян будут сажать в тюрьму за подделку сертификата о прививке от коронавируса – адвокат
13:41
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
13:28
Печальный опыт: почему Сотникова отказалась от второго ребенка
13:23
"Они пара": Развод Гагариной и Исхакова признали фальшивкой
13:22
Бывшая наркозависимая Борисова призналась в страшном диагнозе
13:21
Брак с Носиком, жуткая болезнь и пропажа: как сложилась жизнь Марии Стерниковой из "Гостьи из будущего"
13:13
Изувеченная Чехова разрыдалась на публике: Меня избил возлюбленный
13:09
Раздавленный горем Шаляпин побелел после смерти родного человека
12:52
Стало известно о трагедии в семье звезды "Дневников вампира": двойное убийство
12:48
"Их заваливали": Вкусившая бедность актриса Иванова срывается на детях
12:48
Вот это да! Интимная переписка Бородиной попала в Сеть
12:39
Возбужденная Собчак сорвала одежду с солиста "На-на": Лакомый кусочек
12:33
"Ситуация критичная": дряхлая и беззубая Кудрявцева осталась без мужика
12:23
"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу
12:14
За сутки в России выявили 40 123 больных ковидом
11:59
"Пила перед зрителями и ругалась матом": вскрылась правда о концертах Наргиз после ссоры с Фадеевым
11:54
"Уничтожали, угрожали и сводили с ума": Асмус обнародовала данные о пережитом насилии
11:38
Раскрыта правда о роли Маслякова в закрытии убийцы КВН: Только привлек внимание
11:34
В России хотят сократить рабочий день в холодный период
11:13
"Не понимаю, зачем мучить людей": Малышева ошарашила правдой о болезни певицы МакSим
11:12
"Одно дерьмо": Пугачеву, Киркорова и Бузову жестко опустили
11:12
Российские ученые создали БАД для борьбы с коронавирусом
11:07
Диетолог назвала продукты для защиты от преждевременного старения
10:59
"Надеюсь, это не деменция": Садальский публично отвесил Васильевой смачную оплеуху
10:45
В свой день рождения Меньшиков простился с артистами театра Ермоловой
10:25
Создатель "Спутника V" назвал способ победить самый опасный для россиян штамм COVID-19
10:14
Россияне стали тратить на спиртное по выходным в два раза больше
10:09
В России хотят создать единый реестр людей с антителами к COVID-19
10:03
"Простенькие": обиженная Цыганова прошлась по песням Пугачевой
09:59
"Вот это поворот": как выглядит и кем хочет стать 14-летняя дочка Устюгова и Соколовской
09:58
"Лишь образ": что Собчак скрывает под маской
09:57
Теперь женщина: куда пропал популярный певец нулевых Оскар
09:47
Обнаженная Подольская оседлала Преснякова на глазах у детей: Разврат и похоть
09:20
Карпович нацепила накладную грудь ради мужчины: Как с родненькими
08:51
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
08:51
"Должен предупредить всех": Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа в Европу
08:38
"Огромная утрата": Водянова раздавлена смертью близкого человека
06:44
Проблемы с сыном лишили сна звезду "Дома-2"
04:12
Интимные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма произвели фурор
02:23
К чему снится крестник
00:09
Праздник священномученика Зиновия Егейского: традиции и приметы 12 ноября
22:51
Авторитетный судья оказался работавшим в концлагере нацистским преступником
21:49
Опухшая Заворотнюк вызвала оторопь
21:16
В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
20:46
В Москве автомобилист выстрелил в оппонента в ходе ссоры
20:39
Осчастливила: Федосеева-Шукшина прилюдно подарила квартиру обидчику
20:27
На юго-западе Москвы семейный конфликт закончился стрельбой
19:57
"Моль": сын врезал Соседову после слов о болезни Ротару
19:50
Состояние инфицированного Серова в больнице изменилось
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину из-за кризиса с мигрантами
"Будем бороться вместе": Шаляпин нанял красавицу-блондинку для защиты обвиненной во взятках матери
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
"Моль": сын врезал Соседову после слов о болезни Ротару
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
Джигурда призвал Бузову объединиться после скандала во МХАТе: Утрем нос!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Теперь женщина: куда пропал популярный певец нулевых Оскар

Теперь женщина: куда пропал популярный певец нулевых Оскар

Певец резко исчез с экранов телевизоров и напомнил о себе только спустя многие годы
прочитано 731 раз

Шамиль Малкандуев, больше известный как Оскар, обрел популярность на заре XXI века. Певец стал популярным благодаря необычной внешности и песням провокационного содержания – его хиты "Между мной и тобой", "Бег по острию ножа" в начале 2000-х стали постоянными гостями на музыкальных телеканалах. Однако артист пропал так же внезапно, как и появился.

ПО ТЕМЕ

"Аж страшно": Посиневшую Волочкову заподозрили в смене пола

"Мозги съехали набекрень": Сменившая пол Зудина устроила переполох

Малкандуев родился в 1979 году. Будущий певец вырос в семье военного и получил юридическое образование в родном городе Нальчик, столице Кабардино-Балкарской Республики. Однако его судьбу с ног на голову перевернула одна встреча на фестивале – он познакомился с Артуром Ацаламовым, который был главой "Мертвых дельфинов".

Большую часть песен для Оскара написал новый товарищ. Шамиль поехал в столицу и стал выступать в заведениях. В одном из московских клубов состоялось его второе судьбоносное знакомство. Он встретил продюсера Сергея Изотова, который всерьез взялся за нового подопечного: придумал ему и образ, и легенду. Как рассказывал Малкандуев "МК", именно Изотов сочинил захватывающую историю начала карьеры певца: якобы тот попал под завал в горах, впал в кому на несколько лет и запел сразу же, как только очнулся.

Головокружительный успех проекта "Оскар" быстро закончился. Сотрудничество Изотова и Малкандуева завершилось скандалом, и певец лишился права на использование псевдонима и исполнение многих треков. Так известный исполнитель пропал с экраном на многие годы.

После разрыва деловых отношений с продюсером, бывший Оскар стал сочинять музыку, выпустил новый альбом, а потом и переехал в США. Там Малкандуев тоже кое-чего добился: писал песни на английском, выпустил клип и даже несколько раз попал в телевизор. А в 2013 году артист внезапно предстал перед российскими телезрителями в программе "Пусть говорят".

В России певец не только не смог вернуть былую славу, но и стал жертвой нападения и ограбления. Долгое время о судьбе Шамиля было ничего не слышно, однако в 2020 году он предстал перед общественностью в совершенно новом образе. 42-летний Малкандуев признался, что стал трансгендерной женщиной и выбрал для себя новое имя – Скарлетт. На такой выбор его вдохновила героиня книги "Унесенные ветром".

Сейчас экс-Оскар, кажется, чувствует себя на своем месте. Scarlett la Queen активно ведет соцсети и периодически выкладывает в личный инстаграм-аккаунт записи своих новых выступлений. Однако родители певицы так и не смогли принять выбор своего ребенка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Hmyrova / Russian Look / www.globallookpress.com
12 ноября 2021, 09:57 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модель-трансгендер стала звездой Playboy

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ситуация критичная": дряхлая и беззубая Кудрявцева осталась без мужика

Телеведущая пережила позор
Шоу-бизнес

Вот это да! Интимная переписка Бородиной попала в Сеть

Звезда ушла в отрыв после развода
Шоу-бизнес

Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе

Гимнастка сильно изменилась
Шоу-бизнес

Раскрыта правда о роли Маслякова в закрытии убийцы КВН: Только привлек внимание

Юмор изменился

Гороскоп

11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года

Здоровье

Россиян будут сажать в тюрьму за подделку сертификата о прививке от коронавируса – адвокат
За сутки в России выявили 40 123 больных ковидом
Российские ученые создали БАД для борьбы с коронавирусом
Создатель "Спутника V" назвал способ победить самый опасный для россиян штамм COVID-19

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
В Новосибирске сотни людей не могут вылететь на отдых в Египет
Названы города России с самыми снежными зимами
Академии "Маяк" "Росатома" присвоили имя академика Сахарова
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+