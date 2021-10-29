"Мозги съехали набекрень": Сменившая пол Зудина устроила переполох

Знаменитая артистка выбрала мужское обличье. Марина Зудина возмутила россиян.

Вдова Олега Табакова ошарашила народ неожиданным заявлением. Выяснилось, что режиссер Константин Богомолов убрал актрису из спектакля, чтобы вместо нее женскую роль исполнил Игорь Миркурбанов. Марина Зудина сказала, что не видит в этом ничего зазорного, так как артист способен перевоплощаться. Также звезда призналась, что сама сменила пол в рамках роли — играет на сцене мужчину в одной из постановок.

Узнав шокирующие сведения, читатели "Дни.ру" испытали недоумение. Многие признались, что поступок Марины Зудиной возмутителен и выходит за рамки нормального. Желание актрисы перевоплотиться в мужчину восприняли с неприязнью. В комментариях к новости о поступке артистки начался переполох.

"Эта театральная шобла совсем с ума сошла", "У режиссеришек и актеришек совсем кукуха съехала от вседозволенности и халявных денег?", "Мужиков мало, надо бабам играть мужиков, а мужиков — бабам. Мозги совсем съехали набекрень", — выразились пользователи Сети.

Некоторые из комментаторов усомнились в таланте звездной блондинки. Написали даже, что Марина Зудина всегда была неприятной: и до брака с Олегом Табаковым, и во время совместной жизни с ним. "До — разлучница, во время — салтычиха, сейчас — приспособленка", — отметил аноним.