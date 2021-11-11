"Это было ее желание": Збруев о смерти отсидевшей в тюрьме жены

Александр Збруев рассказал о сложной жизни своей первой жены, Валентины Малявиной.

Первая жена российского актера Аександра Збруева Валентина Малявина умерла 30 октября. В последнее время она пред=бывала в одиночестве, жила в доме для инвалидов и престарелых людей. Друзья и коллеги к ней практически никогда не ездили. Детей у нее не было.

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У Малявиной была сложная судьба. Мужчины были от нее без ума, она была сногсшибательной красавицей, но характер не дал ей спокойно жить. Первого возлюбленного зарезали в 1978 году, причем обвинили в убийстве именно ее.

Следствие решило, что Малявина на почве ревности не выдержала и пырнула возлюбленного прямо в сердце. Вину Малявиной доказали не сразу, а через пять лет. Актрису приговорили к девяти годам лишения свободы. Это навсегда изменило ее.

После освобождения из тюрьмы Малявина хотела вернуться в кинематограф, но жизнь была уже совершенно другой. Да и отношение друзей и коллег в корне поменялось, ведь она официально была названа "убийцей"...

"Многие коллеги от нее отвернулись. Не было предложений о помощи", — рассказал Збруев.

В последние годы Малявина жила в доме-интернате для незрячих, она потеряла зрение. По словам Збруева, навещать ее никого не пускали. "Это было ее желание", – уверен актер.