Шепелев боится музыкального таланта сына Фриске: Повторять ошибку не хочу

Сын Жанны Фриске начал проявлять неординарные музыкальные способности.

Жанна Фриске родила сына Платона в Майами в 2013 году. Тогда артистке было 38 лет. Через два года певица умерла, не справившись с онкологическим заболеванием.

Отец Платона, российский ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев до недавнего времени скрывал его от внимания общественности и прессы. Сейчас сыну Жанны Фриске уже восемь лет. Мальчик ходит в школу и всерьез увлекается музыкой.

В своем "Инстаграм" ведущий показал кадры, на которых мальчик здорово играет на гитаре. Сын явно унаследовал музыкальный талант от матери. Он увлекается рок-музыкой и хорошо в ней разбирается. Однако Дмитрию Шепелеву не совсем нравится увлечение сына Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам, что не хочет сразу покупать мальчику электрогитару, ведь он уже один раз потратил деньги на дорогую ракетку, после чего интерес у Платона к теннису пропал. Поэтому сначала ведущий хочет убедиться в том, что деньги не будут потрачены впустую.

"Повторять такую ошибку не хочу", – написал Шепелев.

Напомним, сейчас Дмитрий Шепелев женат на Екатерине Тулуповой, которая летом родила ему второго ребенка. Также у женщины есть ребенок от прошлых отношений, поэтому в семье растут трое наследников.