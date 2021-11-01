Раскрыты детали состояние тяжелобольного Серова

67-летний исполнитель уже три недели находится в клинике. Певец лежал в реанимации, но его уже перевели в обычную палату. По словам представителя Александра Серова, знаменитость потихоньку идет на поправку.
Артист проходит курс восстановления. Директор отметил, что Александр Серов набирается сил, передает "Царьград". Также он рассказал, что у музыканта голос уже совсем окреп. Однако о выписке пока речи не идет. Исполнителю необходимо еще быть под присмотром врачей.
Напомним, при госпитализации у Александра Серова диагностировали обширное поражение легких. По мнению друга звезды и композитора Игоря Крутого, певец попал в больницу из-за того, что вовремя не привился от ковида. Он отмечал, что певца не раз уговаривали вакцинироваться от опасной инфекции, но он не соглашался.
В свою очередь наследница знаменитости Мишель рассказывала, что у артиста были проблемы с дыханием, но не было ничего критического. Как писали "Дни.ру", из-за возраста и отсутствия прививки от коронавируса Александр Серов находится в группе риска по осложнениям.
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