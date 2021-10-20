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Шоу-бизнес
Обнародованы причины тяжелого состояния зараженного Серова: Прелюбодеяние и измены

Обнародованы причины тяжелого состояния зараженного Серова: Прелюбодеяние и измены

Александр Серов уже достаточно долгое время находится в больнице в тяжелом состоянии. Близкие и поклонники артиста крайне обеспокоены.
прочитано 822 раза

Теперь мать внебрачной дочери певца, Надежда Тиллер, сделала заявление. Она полагает, что коронавирусная инфекция настигла знаменитость не просто так. Якобы его недуг – испытание, которое послано свыше, чтобы исполнитель покаялся. По словам бывшей возлюбленной, за cвою жизнь он якобы совершил множество поступков, которыми сложно гордиться. Например, звезда якобы не признает свою наследницу Кристин.

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 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

Бывшая избранница Александра Серова утверждает, что певцу стоит переосмыслить жизнь. Плохие поступки, которые он якобы совершил, она охарактеризовала двумя словами: "Прелюбодеяние и измены". Помимо дочери, по словам Надежды, он не общается ни с отцом, ни с братом.

Надежда Тиллер убеждена, что сейчас исполнитель должен признать все свои ошибки и попросить прощения. В это случае он якобы сможет начать жить с чистого листа, если Бог позволит ему. Как сообщает "Пятый канал", бывшая возлюбленная отметила, что певец не хотел делать прививку, выступая резко против. По ее мнению, состояние бывшего возлюбленного усугубляется тем фактом, что у него сахарный диабет.

Экс-избранница Александра Серова пожелала ему спокойствия, а также "избавления от гордыни". Она подчеркнула, что артист должен поправиться не только телом, но и душой. Журналисты попытались получить комментарий директора знаменитости, но он отказался прерывать молчание.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 11:41 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость877873
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Наверное ему капут. Так как возраст и ему не 67 лет, а 71-72 года. Зачем он убавляет свой возраст..а то так не видно, что потрепанный крепко, пропитый
1

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