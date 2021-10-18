Поражение 65%: состояние Серова в реанимации изменилось

Российский певец Александр Серов больше недели в больнице с ковидом.

Госпитализированный с коронавирусом российский певец Александр Серов находится в тяжелом состоянии в реанимации. Легкие артиста поражены на 65 процентов.

О выписке пока не может быть и речи, утверждают медики, которые день и ночь борются за жизнь 67-летнего Серова. Из-за возраста и отсутствия прививки от ковида Серов находится в группе риска по осложнениям.

Ранее дочь Александра Серова Мишель рассказала о состоянии отца. По ее словам, он находится в больнице под постоянным наблюдением.

Стоит отметить, что за последние два дня информация о состоянии Серова начала разниться. На днях СМИ сообщили о поражении его легких на 75 процентов. Сообщалось о второй степени дыхательной недостаточности.

О госпитализации Серова сообщили 9 октября. По словам коллеги артиста, композитора Игоря Крутого, певца не раз уговаривали сделать прививку от коронавируса, но он не соглашался. Крутой уверен, что вакцина помогла бы исполнителю хита "Ты меня любишь" перенести коронавирус более легко, сообщает Пятый канал.

Игорь Крутой ранее сообщил, что потерял связь с госпитализированным Александром Серовым. По его словам, ранее он все время был на связи.