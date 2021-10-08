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Шоу-бизнес
Пригожин вступился за оскорбленную сравнением с Бузовой жену

Пригожин вступился за оскорбленную сравнением с Бузовой жену

Иосиф Пригожин отреагировал на слова художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова о певице Валерии и Ольге Бузовой. Продюсер уверен, что ставить в один ряд его супругу и теледиву некорректно.
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Театральный деятель ранее заявил, что между артистками нет принципиальной разницы. Это очень задело мужа певицы Валерии. Он еще летом узнал, что его жену заменили на Ольгу Бузову в спектакле "Чудесный грузин".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Таким решением руководства театра Иосиф Пригожин был поражен. Он даже усомнился в профессионализме Эдуарда Боякова. А теперь и вовсе был шокирован сравнением его супруги и поющей ведущей. По его словам, это, как минимум, некорректно. Он предложил проверить Министерство культуры худрука МХАТа на профпригодность.

Продюсер добавил, что нельзя девальвировать профессию и дискредитировать людей, которые имеют академическое образование. Пригожин негодует тому, до какого уровня все опускается. По его мнению, ради хайпа сейчас многие готовы на все.

Муж певиц Валерии подчеркнул, что именно Эдуард Бояков проявил интерес к его жене и предлагал ей участвовать в постановке. Но из-за загруженного рабочего графика звезда не смогла играть в спектакле.

Продюсер также в очередной раз отметил, что к Ольге Бузовой у него нет вопросов. Ведь артистка сделала то, что и была должна. Его возмущают поведение и слова Эдуарда Боякова.

Отметим, что до сих пор общественность обсуждает громкую скандальную премьеру спектакля с Ольгой Бузовой во МХАТе. Россияне считают дебют певицы провальным и осуждают руководство театра за решение взять в постановку непрофессиональную актрису.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 13:57 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

.
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Зачем вообще спорить про убожество бузову ,ведь ясно всем,что голоса,слуха у этого существа нет Поэтому надо просто игнорировать что либо связанное с этим недоразумением, что подсунули на сцену ,которую вообще воспринимать серьезно не стоит ,как можно совершено на бездарное ,безголосое чудовище обижаться ,Валерия везде мелькает ,а как её воспринимать это дело каждого , На любом концерте Валерия присутствует ,а это пустое место как бузова вообще игнорируют ,а как смотреть на её открывания рта тем более не впопад ,её идиотские хиты с арбузами с танцами,что смешны от 35 идиотки
Гость874033
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Что Валерия, что Бузова- не перепутать бы. Бездарности. Но, как же лента новостей от свиноматки Йоси? Йося в курсе всех событий, онО знает всё и про всех.
Гость873856
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Академическое образование, конечно, хорошо - особенно для отдела кадров, при назначении пенсии. А зрителю важно дарование, и, уж не обессудьте, господин Пригожин, молодость и красота.
Василий
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И та бездарь и другая!!! Любят богатых мужиков. А сами деревня-деревней!!!
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