Пригожин вступился за оскорбленную сравнением с Бузовой жену

Иосиф Пригожин отреагировал на слова художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова о певице Валерии и Ольге Бузовой. Продюсер уверен, что ставить в один ряд его супругу и теледиву некорректно.



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