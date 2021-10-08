Пригожин вступился за оскорбленную сравнением с Бузовой жену

Театральный деятель ранее заявил, что между артистками нет принципиальной разницы. Это очень задело мужа певицы Валерии. Он еще летом узнал, что его жену заменили на Ольгу Бузову в спектакле "Чудесный грузин".
Таким решением руководства театра Иосиф Пригожин был поражен. Он даже усомнился в профессионализме Эдуарда Боякова. А теперь и вовсе был шокирован сравнением его супруги и поющей ведущей. По его словам, это, как минимум, некорректно. Он предложил проверить Министерство культуры худрука МХАТа на профпригодность.
Продюсер добавил, что нельзя девальвировать профессию и дискредитировать людей, которые имеют академическое образование. Пригожин негодует тому, до какого уровня все опускается. По его мнению, ради хайпа сейчас многие готовы на все.
Муж певиц Валерии подчеркнул, что именно Эдуард Бояков проявил интерес к его жене и предлагал ей участвовать в постановке. Но из-за загруженного рабочего графика звезда не смогла играть в спектакле.
Продюсер также в очередной раз отметил, что к Ольге Бузовой у него нет вопросов. Ведь артистка сделала то, что и была должна. Его возмущают поведение и слова Эдуарда Боякова.
Отметим, что до сих пор общественность обсуждает громкую скандальную премьеру спектакля с Ольгой Бузовой во МХАТе. Россияне считают дебют певицы провальным и осуждают руководство театра за решение взять в постановку непрофессиональную актрису.
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