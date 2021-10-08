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Шоу-бизнес
Гордон сделал громкое заявление после скандального интервью: Превратила меня в мочалку

Гордон сделал громкое заявление после скандального интервью: Превратила меня в мочалку

В эфир "Первого канала" возвращается ток-шоу "Закрытый показ". В новом выпуске участники передачи будут обсуждать новый документальный фильм Любови Аркус "Кто тебя победил никто".
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Впервые программа "Закрытый показ" появилась на экранах в 2005 году. Тогда эксперты активно спорили относительно картины Ренаты Литвиновой "Богиня: как я полюбила". Обсуждение пришлось по душе зрителям. Теперь проект возвращается, сохранив прежние правила: перед просмотром ведущий обращается к присутствующим, а они должны рассказать, почему стоит или не стоит смотреть фильм. Затем наступает время просмотра для всех, а после начинается дискуссия.

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 Александр Гарриевич Гордон

Александр Гарриевич Гордон телеведущий, режиссер

Передачу будет вести Александр Гордон. После выхода интервью Юрия Дудя его имя не перестает появляться в громких заголовках, но Александр Гарриевич спокойно реагирует на критику. По его словам, многие с нетерпением ждали, когда вернется шоу. На этот раз гости программы будут обсуждать кинокартину, снятую к 85-летию Аллы Демидовой. Съемки продолжались около пяти лет. Имена приглашенных гостей уже известны.

В дискуссии обновленной программы "Закрытый показ" приняли участие некоторые отечественный артисты, кинокритики и даже сами создатели фильма. В студии будут присутствовать все: и режиссер Любовь Аркус, и режиссер монтажа Дмитрий Новосельцев, и оператор Ирина Штрих.

Александр Гордон не считает обсуждаемую кинокартину привычной биографией. Он отметил, что в фильме представлены два главных героя – сама Алла Демидова и время. Ее героиня проходит через все трудности. Недавно режиссер ленты сделала заявление, которое и процитировал Гордон." Она превратила меня в мочалку", – сказала Аркус. По словам Александра Гарриевича, картина получилась "хлесткой и болезненной".

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Александр Гордон. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 10:55 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость869634
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Демидова - богиня
одна из самых достойных актрис
1

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