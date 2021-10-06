Пышке из "Дома-2" вспороли брюхо перед камерой: Совсем разжирела

После родов звезда шоу "Дом-2" Саша Черно заметно прибавила в весе. В личной жизни у женщины сейчас проблем нет, да только вот здоровью из-за полноты грозит опасность. Лишние килограммы усложнили брюнетке жизнь: появилась одышка, повысился риск сахарного диабета. Чтобы помочь организму избавиться от жировой массы, пышка из "Дома-2" легла на хирургический стол. Она решила уменьшить желудок путем шунтирования.
Знаменитость задумала показать поклонникам ход операции, поэтому все сняли на камеру и продемонстрировали народу в прямом эфире на личной страничке доктора. Саше Черно вспороли набухший живот железными штырями и провели необходимые манипуляции. Когда все закончилось, хирург сообщил, что теперь пациентка будет наедаться небольшим количеством пищи. Звезде отключили от пищеварения часть кишки, чтобы до конца еда не переваривалась.
Саша Черно очень волновалась перед операцией. Даже вставать на весы ей было непросто. Вес достиг отметки 165 килограммов. Врач заверил взволнованных фанатов женщины, что реабилитация после шунтирования не будет долгой. Так что теперь пышка из "Дома-2" начинает новую жизнь. Она встала на путь внешних изменений, планируя удивить публику колоссальным преображением.
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