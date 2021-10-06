Знаменитую ведущую прогнали с работы из-за беременности

Супруга бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой Игоря Вдовина оказалась не у дел. Елена Николаева поделилась деталями случившегося.

Звезда телеканала "Россия 1" ждет первенца. Известно, что у звездной пары зимой появится на свет мальчик. Счастливую беременность омрачил один факт: ведущая осталась без работы.

Телеканал отстранил Елену Николаеву по веским причинам. В своем инстаграм-аккаунте знаменитость разместила фото в платке и подписала с юмором: "Аленка на удаленке".

Также журналистка объяснила поклонникам, что ее руководство не разрешает трудиться на канале беременным из-за пандемии коронавируса. При этом Елена Николаева призналась, что, будь ее воля, она бы с радостью работала до самых родов.

Свое самочувствие она оценила как великолепное. Ведущая добавила, что намерена снова приступить к работе сразу после появления малыша на свет.

Напомним, Елена Николаева и Игорь Вдовин познакомились четыре года назад. В прошлом году влюбленные скрепили свои отношения узами брака. Примечательно, что теледива смогла подружиться с наследницей мужа от Анастасии Волочковой. Сейчас Ариадна живет в новой семье отца-бизнесмена.

Как писали "Дни.ру", балерина надеялась, что дочь еще вернется, но пока этого так и не произошло, вероятно, в отцовском гнезде ей понравилось больше. Ранее россияне набросились на танцовщицу за то, что, поздравляя девочку с днем рождения, она перепутала ее имя, допустив опечатку. Позже она удалила этот пост из своего микроблога.