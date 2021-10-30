"Начались комплексы": звезда Comedy Woman о тяжелом разводе с домашним тираном

Звезда Comedy Woman расторгла брак с Раедом Бани еще в 2019 году, но неприятные воспоминания у нее сохраняются до сих пор. Супруги прожили вместе шесть лет, хотя проблемы начались сразу. Надежда вспоминает, что муж ее ограничивал, прививал неуверенность в себе, ревновал. "Начала замыкаться, начались комплексы", - поделилась юмористка.
Ангарская рассказала, что муж-абьюзер постоянно ревновал ее к другу, устраивал допросы. В итоге женщина не выдержала и подала на развод. По ее словам, развод получился крайне нервным, ей пришлось буквально "отрывать мужа от себя". Полгода после развода артистка не могла успокоиться.
У пары есть общий сын, ради которого Надежда собралась и наладила отношения с Раедом. Бани периодически срывается на агрессию в адрес Ангарской, но она старается избегать конфликтов ради ребенка.
Ранее Надежда Ангарская участвовала в шоу "Последний герой", где повредила глаз. В итоге у нее началось воспаление, которое самостоятельно снять не удалось. Артистке пришлось обращаться за помощью к врачам.
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