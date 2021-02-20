Врач сообщил об инфицировании звезды Comedy Woman: Занесла грязь

Сначала артистка пыталась сама промыть глаз, но все-таки началось воспаление. В глазу чувствовался дискомфорт, лицо распухло и покраснело.
Врачи сообщили Надежде Ангарской, что она занесла в глаз какую-то грязь. Как известно, в таком случае на слизистой начинает развиваться инфекция и возникает угроза потери зрения.
Теперь артистка проходит медикаментозное лечение. Зрение удалось сохранить. О произошедшем Надежда Ангарская рассказа в своем "Инстаграм".
"Мне выписали лекарства, чтобы восстановить структуру тканей. Что было? Скорее всего, занесла на острове какую-то грязь", – рассказала звезда Comedy Woman Надежда Ангарская.
Поклонники забеспокоились за свою любимицу. Зрители вспомнили, что не у нее одной во время съемок начались проблемы с глазами. Одну из участниц кто-то укусил в глаз, так что Ангарская еще легко отделалась. Юмористке пожелали скорейшего восстановления.
Напомним, ранее Надежда Ангарская рассказала, что на проекте "Последний герой" она здорово сбросила вес. Благодаря активному образу жизни, ограничениям в еде и стрессу актриса пришла в хорошую форму. Теперь она старается сохранить результат.
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