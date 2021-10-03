Гордон сделал громкое заявление на публике после известия о зависимости

Александр Гордон решил бороться с алкогольной зависимостью, так как она начала мешать его работе.

Известный российский радио– и телеведущий, киноактер, кинорежиссер Александр Гордон недавно признался в интервью Юрию Дудю на Ютуб-канале "вДудь" в том, что у него возникли проблемы с алкоголем.

Оказалось, что после того, как ведущий переболел коронавирусной инфекцией, у него началась депрессия. Справиться с таким состояние Гардону помог именно алкоголь. Режиссер признался, что ситуация доходила до того, что он выпивал даже на съемках телепередач.

Поклонники ведущего начали подозревать, что с Гордоном что-то не то после того, как он перестал появляться в программе "Мужское/женское" без объявления причины. Его соведущая Юлия Барановская вела передачу одна, никак не объясняя отсутствие 57-летнего киноактера.

"Я зашел в тупик. Выход из этого тупика я нашел самый скверный – алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ", – признался Гордон.

Тем не менее, телеведущий рассказал о том, что он борется с зависимостью и даже обратился к специалистам. Гордон считает, что самое страшное уже позади, ведь теперь он взялся за свое здоровье и больше впадать в болезнь не намерен.

"Я убежден, что этот, надо сказать довольно тяжелый, период моей жизни остался в прошлом", – рассказал телеведущий.