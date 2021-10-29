Оставшиеся на улице близкие Пригожина взвыли из-за несправедливости: В голове не укладывается!

Пока Иосиф Пригожин наслаждается семейной жизнью со своей моложавой супругой, его бывшая жена и дети продолжают бороться с организацией микрозаймов. Они остались без жилья.

Мать и дочь рассказали, что произошло с ними за последнее время. К несчастью, когда Елена Пригожина обратилась в организацию, она и представить себе не могла, чем это обернется в конце. Теперь она с детьми и пожилой мамой осталась практически на улице. Однако отчаиваться у женщины нет времени, она верит в лучшее.

Данаю Пригожину крайне беспокоит тот факт, что в СМИ их нередко теперь называют "бомжами". Она отметила, что подобными словами журналисты дают организации повод думать, что победа близка, но все не так. "Мы все работаем", – высказалась девушка. Она планирует бороться до конца.

Бывшая жена Иосифа Пригожина указала, что от них отказываются все следователи. Через какое-то время они все увольняются по собственному желанию. Никакой конкретики пока нет, у семьи создается впечатление, что дело специально затягивают. "В голове не укладывается!" – вздохнула она.

Сейчас Елена Пригожина и ее близкие живут в загородном доме друзей, которые вежливо согласились приютить их. В то же время мошенники отчаянно пытаются продать их квартиру за 30 миллионов рублей. Сам Иосиф Пригожин, вопреки всем слухам, хотел помочь семье. К несчастью, сделать продюсер пока ничего не смог, но крайне возмущен ситуацией.

