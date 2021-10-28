"Ковид оказался сильнее": в семье Пригожина и Валерии случилось горе

27 октября из жизни ушел Никитин Валерий Николаевич. За долгие годы знакомства этот человек стал Иосифу Пригожину практически родным, поэтому смерть Валерия Николаевича – настоящее горе для семьи продюсера и певицы.
В своем интсраграм-аккаунте супруг Валерии опубликовал фотографию мужчины и публично попрощался с покойным.
"Мы с вами столько прошли, но ковид оказался сильнее," – обратился к дорогому товарищу продюсер.
Пригожин отметил, что всей жизнью Никитина была дорога и пожелал ему легкого небесного пути. Известно, что Валерий Николаевич по роду своей деятельности был тесно связан с железной дорогой и почти всю жизнь посвятил Приволжской магистрали, пройдя путь от электромонтера до руководителя предприятия.
Безутешный продюсер не стал вдаваться в подробности о том, что именно связывало его с покойным. Он просто пообещал, что всегда будет помнить о дорогом друге и будет гордиться тем, что знал такого удивительного, глубокого и мудрого человека.
Фолловеры Пригожина выразили слова соболезнования продюсеру и всем близким покойного. Подписчики пожелали Никитину Царствия Небесного и пришли в ужас от того, как много достойных людей уже унесла эта коварная болезнь.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иосиф Пригожин врезал плюнувшему на День Победы Моргенштерну.
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