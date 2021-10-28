Сбежавшую из России Рудковскую сняли со стаканом

Звездная блондинка поделилась серией снимков из аэропорта Внуково. Судя по всему, она не захотела находиться в России в разгар пандемии, а решила отдохнуть. Яна Рудковская написала, что летит во Флоренцию.
На фото супруга фигуриста Евгения Плющенко предстала со стаканом в руке. В нем у нее вместо напитка были ягоды. Устроилась знаменитость в салоне на уютное ложе вместо кресла. Для путешествия продюсер выбрала спортивный костюм, напоминающий пижаму.
Ряд подписчиков вместо того, чтоб порадоваться за Яну Рудковскую, принялись ее критиковать. "Почему у вас такие однотипные фото всегда?", "Яна, от вас есть хоть какая-то польза?", – негодуют фолловеры. Некоторые посчитали, что звезда не уделяет должного внимания своему младшему сыну, часто появляясь на светских тусовках.
Напомним, недавно Яна Рудковская побывала на дне рождения Николая Баскова. Явилась туда продюсер одна. Отсутствие мужа на празднике она объяснила проблемами со здоровьем, которые появились у Евгения Плющенко незадолго до торжества.
Как писали "Дни.ру", в 2020 голу в звездной семье на свет появился наследник Арсений. Малыша выносила суррогатная мать, так как у самой Яны Рудковской не получалось забеременеть. Также пара воспитывает старшего сына Сашу.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Кто подскажет?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия