"С нами весело, но стыдно": бросившая мужа Рудковская ушла в отрыв

Певец собрал на свое 45-летие множество коллег по шоу-бизнесу. Среди них была и продюсер. У многих возник вопрос: почему звездная блондинка явилась на вечеринку без фигуриста?
В передаче "Ты не поверишь!" на НТВ Яна Рудковская сообщила, что ее муж не смог прийти к Николаю Баскову из-за неважного самочувствия. Выяснилось, что фигурист остался дома после ревакцинации прививки "Спутник Лайт". "Себя очень плохо чувствует", — поделилась продюсер.
Но отсутствие супруга не испортило настроение Яны Рудковской. Судя по фото в ее микроблоге, знаменитость отлично повеселилась. Под одним из постов продюсер написала: "С нами весело, но стыдно".
Интересно, что многие пользователи соцсети осудили Яну Рудковскую. Дело в том, что на снимках вместе с ней был запечатлен блогер Даня Милохин. Россияне отметили, что компания у звезды не очень приятная. Как писали "Дни.ру", ранее фолловеры назвали продюсера клоунессой.
Напомним, в прошлом году в семье продюсера и фигуриста родился младший сын Арсений. Ребенка выносила суррогатная мать, так как у самой Яны Рудковской не получалось забеременеть из-за проблем со здоровьем.
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