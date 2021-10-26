Пригожин врезал плюнувшему на День Победы Моргенштерну: Попроси прощения, будь мужчиной

Рэпер в беседу с Ксенией Собчак ранее отметил, что на День Победы ежегодно тратятся миллионы, и он считает его празднование бессмысленным. Кроме того, он заявил, что россиянам больше нечем гордиться.
Иосифа Пригожина мнение певца возмутило. Он сначала даже не поверил в то, что музыкант так далеко зашел в своих эпатажных выходках. Продюсер предположил, что, либо Алишер Моргенштерн специально решил хайпануть, либо не осознает, что говорит на публику.
Он напомнил, какой ценой далась советскому народу победа в Великой Отечественной войне: на фронтах и в тылу ее жертвами пали миллионы человек. По словам мужа певица Валерии, нынешнему поколению надо стоять перед ветеранами на коленях.
Иосиф Пригожин отметил, что теперь стало модно говорить, что ни попадя. И чем эпатажнее заявление — тем лучше. По его мнению, многим сегодня не доступны понятия чести, достоинства и совести. Он уверен, что рэпера плохо воспитали. Пригожин убежден, что за такие заявления нужно нести ответственность.
"Попроси прощения, раз допустил ошибку, будь мужчиной", — призвал он Алишера Моргенштерна. Он считает, что артист своими словами себя закапывает. К творчеству исполнителя Пригожин относится скептически. Он убежден, что ему нечем гордиться. Продюсер добавил, что рэпер пародирует коллег из США.
Как писали "Дни.ру", ранее за Алишера Моргенштерна вступился его адвокат Сергей Жорин. Он призвал не судить звезду строго и заявил, что певец выражает мнение большого числа современной молодежи.
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