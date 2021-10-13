Джоли засняли на свидании с бывшим мужем: Певец в прошлом?

После развода с Брэдом Питтом личная жизнь Анджелины Джоли стала интересовать публику еще сильнее. Каждый день ей приписывают новые романы, а затем выясняются таинственные детали.

Сейчас предполагаемым возлюбленным звезды является певец The Weekend. Не так давно они провели выходные вместе. Тогда журналисты засняли знаменитостей во время свидания в элитном ресторане. Они вместе покинули заведение в Санта-Монике на автомобиле певца. При этом отвозить звезду домой в его планы не входило.

После ужина "пара" провела время в особняке артиста. При этом, несмотря на слухи, видимо, серьезная разница в возрасте никого не смущает. Анджелина Джоли старше предполагаемого избранника на 15 лет. На встречи с певцом она не стесняется облачаться в лучшие наряды с самыми выразительными вырезами.

Несмотря на то, что новости о связи артистов появились уже давно, пока комментировать предполагаемый роман отказываются они оба. Накануне журналистам даже показалось, что они нашли ответ на вопрос, по какой причине это происходит. Блистательную актрису заметили с ее бывшим супругом.

Многие тут же подумали, что речь идет о Брэде Питте, и скандал продолжается. Однако накануне счастливая Анджелина Джоли была замечена на свидании с актером Джонни Ли Миллером. Напомним, коллеги состояли в браке всего лишь год с 1996 года. Фотографы засняли их в одном авто. Обозначает ли это воссоединение еще одной пары – пока говорить рано.

