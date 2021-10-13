"Глупости!": Беременная Рапунцель из "Дома-2" отреагировала на новость о появлении второго сына

В начале лета стало известно, что 24-летняя Алена Рапунцель готовится стать мамой во второй раз. Отцом ребенка стал стриптизер Илья Семин. В сентябре он сделал ей предложение, после чего пара официально оформила отношения.

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