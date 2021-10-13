"Глупости!": Беременная Рапунцель из "Дома-2" отреагировала на новость о появлении второго сына

На прошлой неделе молодые родители решили выяснить, какого пола будет их ребенок. Они устроили специальную вечеринку. На протяжении всего мероприятия звезда "Дома-2" активно утверждала, что мечтает о дочери. Все дело в том, что сына от предыдущего возлюбленного она уже воспитывает. Однако после того, как шарик лопнул, из него посыпались голубые конфети.
По задумке, именно разноцветные наполнения в шарике и должны рассказать родителям о половой принадлежности малыша. Так, выяснилось, что Алена Рапунцель должна родить мальчика. Сама девушка призналась, что торжество вызвало в ней невероятное количество положительных эмоций. Особенно ее впечатлила реакция супруга.
Накануне вечером поклонники решили поинтересоваться у Алены, не расстроилась ли она, когда увидела голубые блестки внутри шара. Бывшая участница "Дома-2" рассказала, что все эти предрассудки – "глупости". Она подчеркнула, что будет рада и мальчику, и девочке.
По словам Алены Рапунцель, каждый ребенок дарит радость, и она относится к половой принадлежности исключительно философски. Она не понимает, как можно расстраиваться из-за того, что пол не соответствует ожиданиям. Сейчас знаменитость активно ведет свой блог и дает советы будущим мамам.
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