Распоротая пышка из "Дома-2" выгоняет из дома родную сестру

Недавно Саша Черно перенесла операцию по уменьшению желудка. Девушка не получает поддержки от родных.

Сестра бывшей участницы "Дома-2" Саши Черно Татьяна Щербакова заявила, что звездная родственница выгоняет ее из дома. Но как выяснилось, пышка со скандального проекта делает это не просто так.

Недавно Саша Черно перенесла резекцию желудка (операция по уменьшению объема желудка). Не секрет, что после такого хирургического вмешательства каждый нуждается в поддержке родных. Но как выяснилось, от своей сестры Черно ее не получила.

Татьяна Щербакова пожаловалась поклонникам на родственницу и заявила, что та выгоняет ее из дома. Девушка написала в "Инстаграм", что дома ее постоянно гнобят и снимают на видео ее спящую.



По ее словам, насмехается над ней и супруг Саши Черно, Иосиф Оганесян. Помимо этого о Щербаковой требуют деньги, которые она якобы брала в долг у сестры. Все это ужасно надоело девушке, поэтому она решила рассказать о происходящем.

Причиной такого отношения девушка назвала отказ выполнять роль домработницы, пока сестра не может себя полностью обслуживать после операции. Саше Черно сейчас нелегко, ведь ей в прямом смысле распороли живот путем шунтирования. Эта операция является серьезной и требует восстановления.