"Девочка по вызову": в Сеть слили постельное фото Глюкозы

Российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, любит демонстрировать не только свои творческие способности, но и отличную физическую форму.
35-летняя актриса и телеведущая достигла такой формы благодаря занятиям йогой и ежедневной активности. В своем "Инстаграм" артистка часто делится кадрами, на которых демонстрирует подтянутое тело.
На днях Глюкоза выложила снимок с шуточной подписью: "Репетирую локдаун". На фото она предстала в домашней обстановке, в постели. Певица была в бежевом боди и светлом вязаном свитере. На голове у нее была игривая укладка – кудри пружинки. Глюкоза маняще изогнулась, демонстрируя самые соблазнительные участки своего обнаженного тела. На одном из фото она смеялась, широко улыбаясь.
Поклонники пришли в восторг от нежности и откровенности фото Глюкозы. Но нашлись и недовольные, которые посчитали снимки чересчур интимными.
"Это приглашение в постель?"; "Девочка по вызову"; "Так если она красивая, то почему бы и не показать свою красоту всем?"; "Наташка, молодец, девочка, а дочки старше выглядят!"; "Я от вас просто тащусь. Вы просто невероятная и безупречная, милая, шикарная, сексуальная и прелестная девушка", – написали фолловеры.
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