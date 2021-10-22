Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
партнеры
Пятница
22 октября
Лента новостей
19:27
Ураганный ветер в Москве и Подмосковье повалил свыше сотни деревьев
18:54
Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали
18:39
"Уже не смешно!": Охмурившую Солнцева бабулю приговорили к смерти
18:39
"Днище": Анна Михалкова оказалась в центре чудовищного скандала
18:38
"Девочка по вызову": в Сеть слили постельное фото Глюкозы
18:35
"Уже не обниму...": безутешная Мишулина взвыла о близком человеке
18:34
В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов
18:23
"Длина ствола 110 метров": Пегова рассказала о странной мечте
17:41
Нагадивший публике Агутин попал под разнос
17:37
Раскрыты данные о зарубежной недвижимости богачки Веденеевой
17:03
На самом деле жива: адвокат раскрыл карты о жене Шаляпина
17:00
Бывшая жена окончательно избавилась от памяти о Шнурове
16:52
Вернувшийся в Россию Серебряков стал жертвой собственной самонадеянности
16:29
"Распускает язык в поганую сторону": Брызжущая ядом Бородина стерпела ехидный шлепок
16:28
"Устала от фантазий": беременная четвертым ребенком Костенко рассказала о разводе
16:27
Сотникова призналась в связи с Манукяном: Я "его зайка"
16:18
Звезду фильма "Следствие ведут знатоки" экстренно госпитализировали в столице
15:57
"Все делает для меня любимый жених!": Успенская сияет от счастья на свадьбе в Италии
15:56
Отец Бритни Спирс получил новый удар
15:54
Участие в "давай поженимся" и неудачный брак: как живет и выглядит дочь Розы Сябитовой
15:51
Народ накинулся на оголившуюся после развода звезду "Великолепного века"
15:30
Ни славы, ни денег: Известную певицу надули мошенники
15:17
Лучше мамы: дочь Алсу восхитила народ
14:54
"Последняя осень": Юлия Меньшова оставила жуткое сообщение
14:45
"Я не смогу этого ему простить": экс-солистка "Ленинграда" о подлости Шнурова
14:34
"Какое-то унижение": Бородина проникла в "Дом-2" скользким путем
14:27
Оголившая истощенные телеса Бритни Спирс шокировала народ
14:26
"Это не пляж!": Чехова вышла на красную дорожку в нижнем белье
14:20
Водонаева отреклась от тяжелобольной бабушки: Больше нет любви
14:02
Боня дала смачную оплеуху перекошенной от зависти Бородиной
13:58
В квартиру Виктюка возле Кремля племянница пустила посторонних
13:46
"Смотр породистых лошадей": шоу "Холостяк" сделают сдвоенным
13:46
"Я недостаточно VIP-персона для нее": няня отказалась устраиваться к небогатой звезде "САШИТАНИ"
13:42
"Нужно мне место на кладбище": Выдвинутый в президенты Ширвиндт посетовал на судьбу
13:26
Вернувшаяся с того света Гузеева взвыла из-за бессовестной лжи
13:19
Новые детали дела подозреваемого в педофилии режиссера "Ералаша": Снимали детское кино
13:17
Как газовый кризис в Европе сказался на российских ценах на продукты
13:05
"Не женское дело": заговорившей о политике Бузовой дали под дых
13:01
Грузин попытался купить Пугачеву за 50 тысяч рублей: Аллу Борисовну хочу!
12:46
"Первое знакомство с дедушкой…": двухлетний красавец-сын Мироновой вызвал слезы умиления
12:34
Муж влетевшей в смертельное ДТП Собчак торгует собой: Два миллиона за встречу
12:27
"Это не лечится": Пережившая шесть выкидышей звезда "Дома-2" прилюдно разревелась
12:19
Четыре брака, скандальный развод с Голубкиной и внебрачная дочь: как сложилась жизнь Николая Фоменко
12:02
Запугивание, угрозы и насилие: новый поворот в истории Булановой с домогательствами
12:01
Новый максимум: в России за сутки выявили 37 141 новых случаев коронавируса
12:01
Звезда "Интернов" рассказала о подлом обмане на шоу Кудрявцевой: Конверт был пустым
11:58
95-летнюю Елизавету II отправили в больницу
11:49
"Снова жених!": 74-летний Алибасов спешит под венец
11:33
"Лицо на уши натянули": Переделанную Апину засняли с мужиком
11:19
Ответ Минску на мигрантов: Меркель пригрозила Лукашенко новыми санкциями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теперь ***** привели на сцену": 88-летняя Доронина сорвалась на мат из-за Бузовой
"Не женское дело": заговорившей о политике Бузовой дали под дых
"С комом в горле и с камнем на сердце": страдающая Бузова сообщила тяжелую новость
Между "непонятной жижей" и смертью: Агутин поддержал хамство Макаревича в адрес россиян
Соседов дал под дых внезапно запевшей Федункив
"Ситуация усугубляется": подруги попавшей под влияние мужа Макеевой бьют тревогу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Девочка по вызову": в Сеть слили постельное фото Глюкозы

"Девочка по вызову": в Сеть слили постельное фото Глюкозы

Певица Глюкоза предстала перед фанатами в постели в нижнем белье.
прочитано 462 раза

Российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, любит демонстрировать не только свои творческие способности, но и отличную физическую форму.

ПО ТЕМЕ

"Надоела": Глюкоза получила удар по лицу от любимого

 Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

35-летняя актриса и телеведущая достигла такой формы благодаря занятиям йогой и ежедневной активности. В своем "Инстаграм" артистка часто делится кадрами, на которых демонстрирует подтянутое тело.

На днях Глюкоза выложила снимок с шуточной подписью: "Репетирую локдаун". На фото она предстала в домашней обстановке, в постели. Певица была в бежевом боди и светлом вязаном свитере. На голове у нее была игривая укладка – кудри пружинки. Глюкоза маняще изогнулась, демонстрируя самые соблазнительные участки своего обнаженного тела. На одном из фото она смеялась, широко улыбаясь.

Поклонники пришли в восторг от нежности и откровенности фото Глюкозы. Но нашлись и недовольные, которые посчитали снимки чересчур интимными.

"Это приглашение в постель?"; "Девочка по вызову"; "Так если она красивая, то почему бы и не показать свою красоту всем?"; "Наташка, молодец, девочка, а дочки старше выглядят!"; "Я от вас просто тащусь. Вы просто невероятная и безупречная, милая, шикарная, сексуальная и прелестная девушка", – написали фолловеры.

    ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

    Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
    Автор: 22 октября 2021, 18:38 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
    ФОТОРЕПОРТАЖ

    Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

    комментарии

    Ответить:

    Популярные темы форума

    Политика

    США настраивают мир против России

    Шоу-бизнес

    Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

    Проишествия

    В Якутии медведь растерзал оленевода

    Lifestyle

    Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
    Шоу-бизнес

    "Все делает для меня любимый жених!": Успенская сияет от счастья на свадьбе в Италии

    На свадьбе собрался весь бомонд
    Шоу-бизнес

    "Длина ствола 110 метров": Пегова рассказала о странной мечте

    Актриса удивила фанатов
    Шоу-бизнес

    Участие в "давай поженимся" и неудачный брак: как живет и выглядит дочь Розы Сябитовой

    Как сложилась жизнь дочери телесвахи
    Шоу-бизнес

    Лететь в космос должна была не Пересильд: Меня сняли в пользу Юлии

    Музыкант шокировал народ

    Гороскоп

    Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
    Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
    Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
    Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

    Здоровье

    Новый максимум: в России за сутки выявили 37 141 новых случаев коронавируса
    Ученые назвали категорию людей с наибольшим риском тяжелого течения COVID-19
    Путин заявил о хрупкости мирового сообщества во время пандемии
    Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

    Спорт

    Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
    Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
    Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
    Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии

    Регионы

    Два трупа нашли под окнами жилого дома в центре Новосибирска
    Проститься с убитой в Вологде 9-летней девочкой пришло полгорода
    Пенсионер расстрелял полицейского в Брянске
    В котельной Екатеринбурга прогремел взрыв
    © 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+