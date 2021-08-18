"Надоела": Глюкоза получила удар по лицу от любимого

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, приняла участие в забавном Интернет-челлендже.

Веселая блондинка поделилась со своими поклонниками в "Инстаграме" смешным видео со своим любимым псом по кличке Муфтик. По условиям челленджа, хозяйке необходимо было поцеловать своего питомца и посмотреть на его реакцию – именно это и проделала певица Глюкоза несколько раз подряд.

Не подозревающий о своем участии в челлендже Муфтик сначала терпел и лишь недоуменно смотрел на хозяйку, а затем не выдержал и слегка ударил приставучую хозяйку лапой по лицу. У самой Чистоковой-Ионовой реакция любимого животного вызвала лишь улыбку.

Поклонников певицы тоже немало повеселило видео с участием Муфтика. Люди написали в комментариях:

"Когда даже собакену надоела)" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Красавчик, ух как держится, старается, но не выдержал накала страстей, и лапкой получите-распишитесь )))", "Бьет, значит любит".

Фанаты Глюкозы пришли в восторг от великолепного белоснежного пса и попросили певицу почаще выкладывать видео с животным. Кстати, Муфтик не единственный питомец артистки, но к нему она питает особенные чувства и часто даже называет пса своим любимым мужчиной.