Истосковавшаяся по мужчинам разведенка Джоли пошла по рукам: Не видели такой возбужденной

После развода с Брэдом Питтом личная жизнь Анджелины Джоли особенно интересует публику. Известно, что долгое время она не ходила на свидания, чтобы полностью посвятить себя детям.

Теперь в жизни знаменитости произошли изменения. Если раньше публика пыталась понять, есть ли у звезды любимый мужчина, то теперь поклонники не могут разобраться, кто из них тот самый. Некоторое время назад ей приписали роман с популярным исполнителем The Weekend.

Предполагаемую пару несколько раз видели вместе. Они не только ужинали с ее детьми, но и ходили вместе в ресторан. В последний раз знаменитостей засняли вместе около элитного заведения. Сообщалось, что они поужинали, после чего сели в машину певца и отправились к нему в апартаменты. Анджелина Джоли облачилась в шикарное платье с глубоким вырезом. Что было дальше – известно лишь им.

В этой ситуации было бы все понятно, если бы не одно "но". На днях звезду заметили в машине с бывшим мужем. Многие подумали бы про Брэда Питта и очередное разбирательство, но это был артист Джонни Ли Миллер, с которым Анджелина прожила вместе всего лишь год. Они ехали в неизвестном направлении в одном автомобиле.

При этом в окружении артистки полагают, что выбирать она и не собирается. Все дело в том, что у нее якобы давно не было романтики и свиданий, а потому сейчас дива наверстывает упущенное. Знакомые Анджелины Джоли признались, что "давно не видели ее такой возбужденной".

