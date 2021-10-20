Уменьшившая желудок пышка Черно столкнулась с неожиданными последствиями

Две недели назад Александра Черно перенесла операцию по уменьшению желудка.

Экс-звезда "Дома-2" ведет усиленную борьбу с лишним весом. Дойдя до веса 165 килограммов, женщина наконец решилась на хирургическое вмешательство. Но даже после операции у Александры Черно все равно оставались некоторые опасения на счет того, что вес не начнет снижаться.

Через пять дней после процедуры лишние килограммы все-таки стали уходить, а спустя две недели появился и первый ощутимый результат. Сегодня экс-участница "Дома-2" в Сторис своего микроблога похвасталась победой – женщина уже потеряла целых восемь килограммов.

Кроме потери веса, Черно столкнулась и с несколько неожиданными последствиями операции – у женщины изменились вкусовые пристрастия. Знаменитая пышка из реалити утратила тягу к сладкому и теперь вообще не может есть те продукты, которые содержат сахар.

Напомним, что экс-участница телестройки начала стремительно набирать вес после рождения ребенка – тогда у Черно случился гормональный сбой. Женщина долго решалась на шунтирование желудка, ходила на консультации в разные клиники. Врачи предупреждали ее о возможных неблагоприятных последствиях, но пациентку, мечтающую о красивой фигуре, ничего не остановило.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александра Черно не только отважилась на радикальные меры, но и нашла в себе смелость продемонстрировать операцию перед камерой.