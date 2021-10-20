Подкатил на лимузине: Ревва снял красотку с подругами у ночного клуба

Певец и актер Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, и Анжелика познакомились в Сочи в 2004 году. Тогда шоумен выступал в сборной команде КВН "Утомленные солнцем". Он заметил Анжелику в ночном клубе, но тогда она не придала значения его знакам внимания.
Тогда Ревва договорился с водителем лимузина и предложил Анжелике и ее подругам подвезти их. Шоумен взял у девушки номер телефона, после чего у них началось общение, которое переросло в роман. В 2007 году пара поженилась. С тех пор они вместе уже на протяжении 15 лет, за это время отношения прошли проверку на прочность.
Александр Ревва поздравил жену с днем рождения одним из первых. Он опубликовал фото, на котором предстал в строгом костюме-тройке, а его супруга в черном платье и на шпильках.
"Любовь моя! Моя Вселенная! Моя Душа! Моя Жизнь! Моя Половинка! Моя Анжелика, с Днем рождения!!!" – написал Ревва.
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что пара является одним из самых крепких союзов среди звезд. Среди комментаторов отметились и многие звезды, в том числе Олег Газманов.
"С днем рождения! Ребята, Вы прекрасная пара! Любим, дружим! Олег и Марина Газмановы!!!" – написал артист.
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