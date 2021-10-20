Бывшая жена Меладзе хочет пообщаться с духом покойного сына: Он меня встретит

Около 30 лет назад бывшая избранница звезды потеряла своего первого ребенка. Ее сын прожил всего лишь десять дней.

После трагедии Ирина Меладзе стала матерью еще три раза. При этом до сих пор она постоянно думает о случившемся. Она верит в то, что однажды сможет встретиться с ребенком. Бывшая жена исполнителя призналась, что невероятно жалеет о том, что не успела запланировать крещение мальчика.

При этом Ирина призналась, что в какой-то момент начала читать специальную литературу. Она узнала, что после таких страшных событий мать может провести обряд сама. Бывшая возлюбленная Валерия Меладзе убеждена, что ее сын просто не мог попасть в "плохое место", но ее волнует один момент. Из-за того, что ребенок не был крещен, она не может молиться за него.

При этом Ирина Меладзе рассказала, что все равно молиться за покойного младенца, но "по-матерински", так как их связь ничто не сможет разрушить. Она все еще испытывает сильную боль, но ее успокаивает лишь надежда. "Он меня там встретит", – рассказала Ирина. По ее мнению, в момент, когда она будет уходить, ребенок окажется рядом одним из первых.

Несмотря на все страдания, через которые пришлось пройти, бывшая жена Валерия Меладзе убеждена, что трагедия была послана ей свыше. Она указала, что ее беременность проходила нормально, с ее стороны не было никаких ошибок.

