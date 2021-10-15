Запуганная судом Цымбалюк-Романовская плюнула в горемыку Шаляпина

Потерявший жену певец с трудом выдерживает наплыв критики в свой адрес, который спровоцировала Виталина Цымбалюк-Романовская. Известная блондинка одной из первых обвинила Прохора Шаляпина в том, что он выдумал смерть жены ради роста популярности. Звездный мужчина решил наказать бывшую пассию за то, что она наживается на чужом горе. Прохор Шаляпин заявил, что в случае чего обратится в суд, чтобы привлечь оппонентку к закону.
На Виталину Цымбалюк-Романовскую запугивания артиста сильно не повлияли. Журналисты выяснили, как она относится к досудебной претензии певца. Пианистка практически плюнула в Прохора Шаляпина, сказав, что даже не слышала об угрозах. "Ничего не думаю по этому поводу. Я вообще не в курсе!" — выразилась светская львица.
Напомним, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская состояли в любовных отношениях, а расстались со взаимными упреками. Сейчас бывшие партнеры стараются держаться друг от друга подальше и не поддерживают связь.
Недавно блондинка заявила, что Прохор Шаляпин постоянно сочиняет небылицы и одевается на рынке в подделки известных брендов. Пианистка не верит словам певца и убеждена, что он редкостный выдумщик, который способен обмануть всю страну в корыстных целях.
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