"Одевается в подделки на рынке!" Цымбалюк-Романовская сдала с потрохами фрика Шаляпина

"Мой муж (их резонансный брак длился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года – Прим. ред.) – это мой кумир, – заверила пианистка. – У Прохора Шаляпина – свой кумир. Это певец Филипп Киркоров – великолепный артист, отец двоих детей, король эстрады".
"За время моего общения с Прохором он старался подражать Филиппу всегда и во всем – в одежде , имидже, все его выходы в информационное пространство связаны с целью завладеть вниманием кумира, – продолжает Цымбалюк-Романовская. – Каждая публикация в "Инстаграме" – это новый поход Прохора на рынок "Дубровка" и поиск подделок известных брендов – копий костюмов Филиппа Бедросовича".
Досталось от пианистки на орехи и маме Прохора Шаляпина – кулинару Елене Колесниковой. "Неужели маме главного фрика страны, которая учила сына царапать ржавым гвоздиком машины соседей, было так важно оскорбить именно меня – жену великого актера Армена Джигарханяна? – возмущена Виталина. – Я думаю, что больше чем деньгам, люди завидуют любови – настоящей и большой. Какая была у меня с мужем и какая вряд ли известна Прохору".
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