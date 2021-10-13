"Одевается в подделки на рынке!" Цымбалюк-Романовская сдала с потрохами фрика Шаляпина

Виталина Цымбалюк-Романовская в последнее время очень нелицеприятно отзывается о Прохоре Шаляпине, о романе с которым много судачили А он, в свою очередь, костерит киевскую пианистку в студии у Андрея Малахова. При этой самой бывшей жене Армене Джигарханяна слова не дали. И она решила высказаться со страниц "Дни.ру",

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