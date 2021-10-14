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Шоу-бизнес
"Почему молчала?": годами битую солистку "Демо" вывели на чистую воду

"Почему молчала?": годами битую солистку "Демо" вывели на чистую воду

Недавно Саша Зверева рассказала, что долгие годы ее избивал продюсер. Певица Екатерина Кравцова объяснила, почему ее коллега молчала.
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На днях Саша Зверева дала интервью, в котором откровенно рассказала о взаимоотношениях со своим продюсером Вадимом Поляковым. Оказалось, несколько лет мужчина регулярно избивал свою подопечную.

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Многие были шокированы такой новостью от участницы группы "Демо". Никто не ожидал, что в жизни певицы могли происходить такие страшные вещи. Многие стали задаваться вопросом, почему брюнетка начала говорить о насилии только сейчас, когда прошло столько времени.

"А почему Саша молчала? Ну, скорее, это вопрос к Саше. Наверное, боялась. А сейчас, поскольку она находится в безопасности, она озвучивает. Когда ты находишься в шоу-бизнесе и у тебя есть продюсер, все равно ты подневольный человек. Я думаю, она боялась, что будут какие-то последствия", – честно ответила на вопрос корреспондента "Дни.ру" Екатерина Кравцова.

Солистка группы "Стрелки" рассказала, что такие случаи в шоу-бизнесе происходят не так часто. Она призналась, что никто из ее окружения с подобным не сталкивался.

"Такого не происходило со стороны наших продюсеров. По крайней мере в отношении меня – точно", – заявила она.

Напомним, что в группе Зверева была десять лет. Поляков часто бил ее по голове, из-за чего у артистки прекратилось питание к мозжечку и на какое-то время она даже перестала видеть. Она долго не рассказывала об этом своей семье, чтобы никого не расстраивать.


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Саша Зверева. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 17:39 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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